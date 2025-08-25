BIST 11.478
DOLAR 40,99
EURO 47,76
ALTIN 4.443,27
HABER /  GÜNCEL

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya'da Hafter ile görüştü! Akdeniz'de krize yer yok!

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya'da Hafter ile görüştü! Akdeniz'de krize yer yok!

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter ile görüştü.

Abone ol

Türkiye'nin Akdeniz'de barış ve istikrarın teminine yönelik askeri ve diplomatik çabaları, meyvelerini veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada’nın Bingazi Limanı’nı ziyareti kapsamında Türkiye ve Libya askeri heyetlerinin bir araya geldiğini duyurdu.

ASKERİ HEYETLER ARASINDA GÖRÜŞME

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Korgeneralliğe terfi eden Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki MSB heyeti, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter ile görüştü.

"TEK LİBYA TEK ORDU" VURGUSU

Ziyarette, “Tek Libya Tek Ordu” hedefi doğrultusunda yürütülebilecek müşterek çalışmalar ele alındı. Görüşmelere Türkiye’nin Libya Büyükelçisi Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu da katıldı.

Toplantıların ardından Orgeneral Saddam Hafter, Bingazi’de bulunan TCG Kınalıada gemisini ziyaret etti.

İBRAHİM KALIN-HAFTER GÖRÜŞMESİ

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Bingazi'yi ziyaret ederek Halife Hafter ile görüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara-Şam askeri iş birliği mutabakatı İsrail'in planlarını sekteye uğratacak
Ankara-Şam askeri iş birliği mutabakatı İsrail'in planlarını sekteye uğratacak
Özgür Özel: Çalık'ın içeride tutulmasını kabul etmiyoruz
Özgür Özel: Çalık'ın içeride tutulmasını kabul etmiyoruz
Galatasaray'a 'süper star' stoper, anlaşma sağlandı
Galatasaray'a 'süper star' stoper, anlaşma sağlandı
'Türkiye imparatorluk kurma yolunda' Türkiye "Mavi Vatan" vizyonuyla bölgeye geri dönüyor
'Türkiye imparatorluk kurma yolunda' Türkiye "Mavi Vatan" vizyonuyla bölgeye geri dönüyor
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı devirerek son 16'ya yükseldi
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı devirerek son 16'ya yükseldi
Kamyonetle otomobil çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Kamyonetle otomobil çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Kayıp olarak aranıyordu, derede cesedi bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, derede cesedi bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
2025-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı adayların yüzde 20.5'i
2025-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı adayların yüzde 20.5'i
İletişim Başkanı Duran'dan, Nasır Hastanesi'ni bombalayan İsrail'e tepki
İletişim Başkanı Duran'dan, Nasır Hastanesi'ni bombalayan İsrail'e tepki
Rial Madrid'in Arda Güler paylaşımına beğeni yağdı
Rial Madrid'in Arda Güler paylaşımına beğeni yağdı
Samsun'da sınıf öğretmeni hayatını kaybetti
Samsun'da sınıf öğretmeni hayatını kaybetti