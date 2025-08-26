BIST 11.478
Eyüpspor, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında konuk ettiği Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Alanyaspor 67. dakikada penaltıdan beraberliği yakalasa da Eyüpspor, Ampem’in son dakikadaki golüyle üstünlüğü korudu.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

67. dakikada Alanyaspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sporar'ın şutunda meşin yuvarlak, Claro'ya çarptı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ise pozisyon sonunda Eyüpspor lehine serbest vuruş kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, serbest vuruş kararının öncesinde meşin yuvarlağın Claro'nun eline çarptığını belirterek Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

68. dakikada Eyüpspor yeniden öne geçti. Ampem'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bekletmeden Calegari'ye aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ampem, bekletmeden yaptığı vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

84. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Draguş'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direk dibinden auta gitti.

Aynı dakikada Lima'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sporar'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, direğe çarpıp auta çıktı.

ikas Eyüpspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

