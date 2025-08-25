BIST 11.478
Okan Bayülgen ve izleyici arasında dikkat çeken ekonomi diyaloğu

Edremit Belediyesi’nin düzenlediği 7. Edremit Kitap Fuarı’nda sahne alan Okan Bayülgen, “Tiyatro, Sinema ve Hayat” başlıklı söyleşide sanat tutkusunu ve deneyimlerini anlattı. Katılımcılarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Bayülgen’in, bir izleyiciyle emeklilerin geçim sıkıntısı üzerine yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Edremit Kitap Fuarı’nda, ünlü sanatçı Okan Bayülgen, tiyatro ve sinema tutkusunu sevenleriyle paylaştı. “Tiyatro, Sinema ve Hayat” başlıklı söyleşide kendi yaşamından örnekler veren Bayülgen, sahne ve kamera arkasındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Bayülgen günümüzde tiyatro ve sinema sektörünün durumunu değerlendirirken, 7EKF katılımcılarının sorularını yanıtlayarak samimi ve keyifli bir sohbet ortamı yarattı.

"Apıştım kaldım"

Bayülgen'in bir izleyici ile arasında geçen ekonomi diyaloğu ise dikkat çekti. İzleyicinin 'Ben emekliyim, geçinemiyorum. Nasıl olacak?' sorusu karşısında sessiz kalan Bayülgen, 'Niye durdunuz?' sorusuna ise 'Durdum çünkü apıştım kaldım sözleriniz karşısında. Ne yapacağımı bilemedim, sahnede kalakaldım' şeklinde yanıt verdi. 

