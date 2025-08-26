BIST 11.478
Ahmed eş-Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Ahmed eş-Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını aktarıldı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Suriye Cumhurbaşkanlığı, görüşmede Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Barrack, dün İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. Adı açıklanmayan kaynaklar, Barrack ve Netanyahu'nun Suriye ile İsrail arasındaki müzakereleri de ele aldığını ifade etmişti.

