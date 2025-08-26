BIST 11.460
Akaryakıta zam geliyor! Depoları acil doldurun, litresi ne kadar olacak?

Brent petroldeki değişim ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bununla birlikte benzine zam gelmesi bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bir depo benzin ne kadara dolacak, litresi ne kadar olacak?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatları değişecek.

Brent petrol yeni haftaya 67,92 dolardan başladı. Brent Petrol, 13 Ağustos'ta 64,76 dolar ile son bir ayın en düşük, 30 Temmuz 2025 tarihinde ise 72,80 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyelerini gördü.Bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. 

TABELA DEĞİŞİYOR

Dünya Gazetesi'nin sektör temsilcilerinden ulaştığı bilgiye göre; yarın çarşambadan geçerli olmak üzere benzine yaklaşık 1,15 TL zam bekleniyor.

ZAM SONRASI FİYATLAR

Böylece İstanbul'da benzinin 52,85 liraya, Ankara'da benzinin 55,68 liraya, İzmir'de ise benzinin 53.95 liraya yükselmesi bekleniyor.

BİR DEPO KAÇA DOLACAK?

Ortalama olarak otomobillerin depoları 50 litre civarında yakıt alıyor. Benzinli bir otomobilin deposu 2 bin 642 liraya dolacak.

GÜNCEL FİYATLAR

26 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlarında son durum

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL

Motorin litre fiyatı: 51.95 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

