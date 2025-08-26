BIST 11.496
Aslı Baykal'dan CHP lideri Özel'e tepki: Hepsini kendi kafasına göre kararlaştırıp anlatıyor

Aslı Baykal'dan CHP lideri Özel'e tepki: Hepsini kendi kafasına göre kararlaştırıp anlatıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal tepki gösterdi. Baykal "Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin genel başkanı kimin yeri cezaevi, kiminki değil, kim tutuksuz yargılanmalı hepsini kendi kafasına göre kararlaştırıp vatandaşa anlatıyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan, partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık ve diğer partilileri ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Özel, açıklamalarda bulunarak "CHP Genel Merkezi olarak, İzmir'deki kooperatifçilik meselesini bir hata, bir suç olarak değil, doğru bir iş, yaşanan süreci de bir talihsizlik olarak yorumluyoruz." dedi. Özel'in açıklamalarına Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan tepki geldi.

Aslı Baykal'ın paylaşımı şöyle:

"Hız yapan bakan Uraloğlu bin türlü bahane sıralayabilecek veya sessizce geçiştirebilecek iken hız cezasını ödeyip özür diliyor.

Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin genel başkanı kimin yeri cezaevi, kiminki değil, kim tutuksuz yargılanmalı hepsini kendi kafasına göre kararlaştırıp vatandaşa anlatıyor.

Binlerce kooperatif dolandırıcılığı varken ve belediye eli ile yapılan kooperatif dolandırıcılıkları literatürde ayrı bir yer tutarken gözünü kırpmadan kooperatif kurarak dolandırıcılık yapılmaz der ve 150 yıldır var olan kooperatifçiliği bugünkü sorunlara çözüm modeli olarak sunar.

Yöneticilere yakın kişilerin tutuklanmasını aklı almaz ve hükümette bir çekişme dolayısı ile had bildirildiğini ilan eder.

Türk Kürt Arap çatısına güya cevap vererek Cumhuriyet çatısını işaret etmesi ayrı cehalet, ayrı konu, konuyu geçiştirme çabası

Bunları söyleyenin okuma yazması mı yok, bilgisiz mi, ne söylesem inanacak kitlem var diye mi düşünüyor bilmiyorum ama bu yapılan vatanseverlik, Türkiye'yi ileri taşıma hamleleri değil, yolunda ilerleyen Türkiye'nin paçasına yapışıp aşağı çekme hamleleri."

