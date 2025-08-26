BIST 11.496
DOLAR 41,02
EURO 47,72
ALTIN 4.456,17
HABER /  DÜNYA

İsrail'in öldürdüğü kadın gazetecinin vasiyeti ortaya çıktı! Sakın ağlama oğlum

İsrail'in öldürdüğü kadın gazetecinin vasiyeti ortaya çıktı! Sakın ağlama oğlum

İSRAİL zulmünün son kurbanlarından biri gazeteci Meryem Ebu Dekka oldu. Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesine hedef gözeterek düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerden Meryem Ebu Dekka’nın, oğluna “Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı ver” vasiyetinde bulunduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Sosyal medyada gazeteci Meryem Meryem Ebu Dekka’nın ve oğlunun elinde yaş pastayla çekilmiş fotoğrafıyla yayımlanan vasiyeti, yürekleri dağlayan ifadeler içeriyor.

Benim için sakın ağlama oğlum
“Annesinin kalbi, ruhu, Gays oğlum” diye seslenen Ebu Dekka, “Benim için sakın ağlama, çalışkan ol, başarılı ol. Senin büyük bir iş adamı olmanı isterim” ifadelerini kullandı.

İsrail'in öldürdüğü kadın gazetecinin vasiyeti ortaya çıktı! Sakın ağlama oğlum - Resim: 0

Bir gün evlendiğinde kızına...
Oğluna annesini unutmaması gerektiğini ve onun için her şeyi yaptığını hatırlatan Filistinli gazeteci Meryem Ebu Dekka, vasiyetinde şu sözlere yer verdi:

-“Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı verirsin. Sen benim sevgilimsin, kalbim ve dayanağımsın, ruhum ve oğlumsun. Seninle benim başım dik durur.”

Meryem Ebu Dekka ayrıca oğluna vasiyetinde, namazı aksatmaması gerektiğini, 3 kez “namazın” ifadesiyle vurgulayarak, ibadetin önemini hatırlattı.

İsrail kasıtlı olarak vurdu
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecide bulunuyor. Son saldırıda, Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te çalışan gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırılarında da gazeteci Hasan Duvhan hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor dendi açıklama ilginç...
CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor dendi açıklama ilginç...
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi
Kuran-ı Kerim’e hakaret edip öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
Kuran-ı Kerim’e hakaret edip öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
Türkiye'nin Pakistan desteği turizmi vurdu! Rezarvasyonlar iptal edildi...
Türkiye'nin Pakistan desteği turizmi vurdu! Rezarvasyonlar iptal edildi...
Kalbi taşlaştı, yıllarca yanlış tedavi gördü! Çareyi Medipol'de buldu
Kalbi taşlaştı, yıllarca yanlış tedavi gördü! Çareyi Medipol'de buldu
Banka yöneticisi, 9 yaşındaki kızı defalarca istismar etti! İğrenç detaylar
Banka yöneticisi, 9 yaşındaki kızı defalarca istismar etti! İğrenç detaylar
Fehmi Koru'nun acı günü eşi Nebahat Koru hayatını kaybetti
Fehmi Koru'nun acı günü eşi Nebahat Koru hayatını kaybetti
Balıkesir'de yeni deprem oldu! Gece yarısı panik yarattı
Balıkesir'de yeni deprem oldu! Gece yarısı panik yarattı
Trump o ülkeleri açık açık tehdit etti: Sonuçlarına katlanmayı göze alın
Trump o ülkeleri açık açık tehdit etti: Sonuçlarına katlanmayı göze alın
Bursa'da çaya düşen kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu
Bursa'da çaya düşen kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu
Akaryakıta zam geliyor! Depoları acil doldurun, litresi ne kadar olacak?
Akaryakıta zam geliyor! Depoları acil doldurun, litresi ne kadar olacak?
Ankara'da komşusunun köpeğini silahla vurarak öldürdü
Ankara'da komşusunun köpeğini silahla vurarak öldürdü