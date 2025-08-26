BIST 11.460
DOLAR 41,03
EURO 47,71
ALTIN 4.455,69
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor Öcalan'a ziyaret tarihi belli oldu

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, 28 Ağustos Perşembe günü Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gidecek.

DEM Parti Heyeti, bu hafta perşembe günü İmralı'ya gidecek. DEM heyetinin İmralı'ya gidişi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kurulduktan sonraki ilk ziyareti olacak.

Meclis'te "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında kurulan komisyonun adı, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlenmişti. Komisyon kurulduktan sonra DEM heyeti ilk kez İmralı'ya gidecek. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan İmralı heyeti, 28 Ağustos Perşembe günü İmralı Adası’na gidecektir." ifadeleri kullanıldı.

