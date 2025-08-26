BIST 11.460
İmamoğlu çiftinin avukatı gözaltına alındı! İstanbul'a getiriliyor

İmamoğlu çiftinin avukatı gözaltına alındı! İstanbul'a getiriliyor

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz bu sabah gözaltına alındı. Yılmaz, Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon’da gözaltına alındı. 

İstanbul'a getiriliyor

Sözcü'den Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre Avukat Nusret Yılmaz’ın İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi var.  Yılmaz polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.

Mehmet Pehlivan tutuklanmıştı

İmamoğlu'nun daha önce de ifadeye çağrılan avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanmıştı. 

