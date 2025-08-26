BIST 11.522
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. "Her türlü engele, engellemeye, sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için kelimenin tam anlamıyla çırpınıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Biz, tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda konuştu.

Erdoğan, "Her türlü engele, engellemeye, sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için kelimenin tam anlamıyla çırpınıyoruz. Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe katettik. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu sefer kimse duramayacak." dedi.

"Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz"

Erdoğan, "Mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri, uluslararası toplantılar, 102 bin tonu aşan yardımlarla Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz. Filistin davasına her platformda sahip çıkan, İsrail'in alçak zulümleri karşısında Gazzeli kardeşlerini asla yalnız bırakmayan ülkemiz ve hükümetimiz var." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'miz aynı zamanda sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde sığınacağı en güvenli limandır." ifadesini kullandı.

"Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak"

Erdoğan, "Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Biz, tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız. Türkiye Yüzyılını, büyük ve güçlü Türkiye'yi, önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi gönül gönüle vererek el birliğiyle gerçeğe dönüştüreceğiz." dedi.

