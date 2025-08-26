Quick Sigorta yeni internet sitesiyle kullanıcı deneyimini geliştirdi

Quick Sigorta, kullanıcı odaklı yapısıyla yenilediği internet sitesi üzerinden sigorta işlemlerini daha erişilebilir hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta ile Valde Bilişim işbirliğiyle güncellenen yeni internet sitesiyle kullanıcılar, poliçelerini anında görüntüleyebiliyor, hızlı teklif alabiliyor, hasar ihbarı oluşturabiliyor, hasar dosyalarının durumunu sorgulayabiliyor ve en yakın acente/anlaşmalı servis/anlaşmalı hastane bilgisine kolayca ulaşabiliyor.

Yeni internet sitesi aynı zamanda QBlog, QSözlük, QMAG gibi dijital içerik materyalleriyle sigortacılık ürün ve süreçlerine dair şeffaf ve anlaşılır bilgi paylaşımı sağlıyor. İnternet sitesi kullanıcı dostu arayüzü, mobil uyumlu yapısı ve sade navigasyonuyla uçtan uca yeni bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki 8 bini aşkın acentesiyle faaliyet gösteren Quick Sigorta, şimdiye kadar cepten, netten ve acenteden mottosuyla 25 milyonun üzerinde kişiye dokunarak sadece internet sitesiyle değil, içerisinde Quick Finans, QPAY Elektronik Para, QCAR Mobilite gibi iştirakleriyle oluşturduğu "QuickFinansall" yatırımlarıyla da Türkiye'de sigortacılığın dijital geleceğini şekillendiren bir ekosistem inşa ediyor.

Quick'in oluşturduğu ekosistem içerisinde yer alan şirketlerin internet sitelerine kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Quick Sigorta, yenilenen internet sitesinin tanıtımına özel kampanya da başlattı. Siteye bireysel giriş sağlayan kullanıcılara "Acil Destek Sigortası" hediye edilirken, bu sigortayı alanlara ücretsiz Medline Kara Ambulansı Hizmeti ve "Doktora Sor" tıbbi danışmanlık desteği de sunuluyor.

"Acentelerimizi ekosistemimizin merkezine alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, şirketin yeni internet sitesinin, Maher Holding Sigorta Grubunun bütüncül vizyonunun bir yansıması olduğunu belirtti.

Çağın ruhuna uygun teknoloji, tasarım ve yeniliklerle sürekli kendini yenileyen bir ekosistemin temsilcisi olduklarını aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Quick Finansall yatırımlarımızdan mobilite çözümlerimize, dijital platformlarımızdan acentelerimize kadar uzanan bu yapı, sigortacılığı yalnızca bugüne değil, geleceğe de uygun hale getiriyor. Bizim için önemli olan sadece dijitalleşme değil, bunu sahadaki 8 bini aşkın acentemizle birlikte müşterilerimizin hayatına değer katan bir bütünlüğe dönüştürmektir. Bu nedenle 'Agent Değil Acente' yaklaşımımızla markamızın temelini oluşturan acentelerimizi ekosistemimizin merkezine alıyor, onları dijital çözümlerimizle destekleyerek çağın gerektirdiği hız ve erişilebilirliği insan odaklı hizmet anlayışıyla birleştiriyoruz."

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da dijitalleşen değil, dijital doğan bir şirket oldukların belirtti.

Özsoy, yeni internet siteleriyle sigortayı herkes için daha ulaşılabilir, anlaşılır ve sade hale getirdiklerini, kullanıcıların tüm sigorta işlemlerini birkaç tıkla hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Valde Bilişim Genel Müdürü Azak Yaşarkurt da Quick Sigorta ile hayata geçirdikleri projenin, sigortacılıkta kullanıcı deneyimi ve teknolojiyi buluşturan örnek bir dijital dönüşüm çalışması olduğunu ifade etti.