Seda Sayan'dan takipçilerine kritik uyarı! '35 bin TL dolandırmışlar'

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Instagram hesabından takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. '35 bin lira parasını almışlar' diyen ünlü şarkıcı konu hakkında bir video paylaştı.

Şarkıcı Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in evliliği uzun süre konuşulmuştu. İkilinin arasındaki yaş farkı sevenleri tarafından eleştiriye neden olmuştu. Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile 2022 nisan ayında Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.

Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı. Şarkıcı Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in evliliği uzun süre konuşulmuştu.

İkilinin arasındaki yaş farkı sevenleri tarafından eleştiriye neden olmuştu. Eleştirilere kulak asmayan çiftin aşkı doludizgin devam ediyor.

Her fırsatta eşi Çağlar Ökten'e aşkını ilan eden ünlü sanatçı, kendi sunduğu programda evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

EVLİLİK AKLINDA YOKTU

Ünlü isim, "Benim kocamın aklında yoktu evlilik. Olmaz dedim. Benimle evleneceksin. Yoksa yok. Benim zamanımı alma, beni al dedim" sözleriyle nasıl evlendiğini açıklamıştı.

SOSYAL MEDYADAN TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sayan, 3,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı sevenlerini uyaran sanatçı, konuyla ilgili bir video paylaştı.

Dolandırıcıların kendi adını kullandığını belirten Sayan, takipçilerinden para isteyenlere karşı dikkatli ve bilinçli olmalarını istedi.

DOLANDIRICILAR İŞ BAŞINDA

Ünlü şarkıcı, yayımladığı videoda; ''Son zamanlarda benim adımı kullanıp dolandırıldık yapıyorlar. En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar. Allah'tan hemen bana ulaştı. Şimdi de biraz önce telefonu kapattım o yüzden bu videoyu çekiyorum. Çok sevdiğim kardeşim Doğan'ı aramışlar, benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla 35 bin lira parasını almışlar. Bu dolandırıcılıklara dikkat edin sizden rica ediyorum. Her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz var ise, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz? Ne olur dikkat edin. Ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.