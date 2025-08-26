BIST 11.522
DOLAR 41,02
EURO 47,84
ALTIN 4.456,14
HABER /  GÜNCEL

MEB, liseye yeni başlayacak öğrenciler için kitap seti hazırladı

MEB, liseye yeni başlayacak öğrenciler için kitap seti hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevreye yönelik akademik ve sosyal farkındalıklarının geliştirilmesi, uyum süreçlerinin hızlandırılması için "Liseye Hoş Geldin" kitapları hazırlandı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kitap setinde, öğrencilerin lise döneminde karşılaşacakları dersler ve programların işleyişi ile lise eğitimi boyunca faydalanabilecekleri eğitim platformlarının tanıtımı yer alıyor.

Kitaplar, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ve İngilizce derslerindeki yenilikler ve derslerin özellikleri tanıtılarak, lise müfredatının öğrencilere neler getirdiği detaylı şekilde aktarıyor.

Kitaplarda, "Liseye Hoş Geldiniz", "Bu Kitapta Neler Var?", "Derslerin Tanıtımı", "Neler Öğreneceğiz?", "Nasıl Çalışmalıyım?", "Başarı İçin İpuçları", "Çevrim İçi Öğrenme Platformları" ve "Örnek Etkinlikler" gibi bölümler yer alıyor.

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları kaynaklara kolayca erişmelerini sağlayan ve bireysel çalışma fırsatları sunan "MEBİ", "OGM Materyal", "EBA" gibi çevrim içi öğrenme platformları da kitaplarda tanıtılıyor.

Kitap setlerine "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/liseye-hosgeldin" internet adresinden ulaşılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Muş'ta minibüs şarampole devrildi! 10 kişi yaralandı...
Muş'ta minibüs şarampole devrildi! 10 kişi yaralandı...
Avukat Mücahit Birinci şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Avukat Mücahit Birinci şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
ABD'li siyasetçiden alçak hareket! Alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim yaktı
ABD'li siyasetçiden alçak hareket! Alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim yaktı
AJet'in Ankara-Tiflis uçuşları 1 Ekim'de başlayacak
AJet'in Ankara-Tiflis uçuşları 1 Ekim'de başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu belli oldu
Hakan Çakır cinayeti! İfadeler ortaya çıktı her satırı kan dondurdu: 'Gözüne çivili sopayla vurdum'
Hakan Çakır cinayeti! İfadeler ortaya çıktı her satırı kan dondurdu: 'Gözüne çivili sopayla vurdum'
Quick Sigorta yeni internet sitesiyle kullanıcı deneyimini geliştirdi
Quick Sigorta yeni internet sitesiyle kullanıcı deneyimini geliştirdi
Seda Sayan'dan takipçilerine kritik uyarı! '35 bin TL dolandırmışlar'
Seda Sayan'dan takipçilerine kritik uyarı! '35 bin TL dolandırmışlar'
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Türksat geçen yıl devreye aldı 82 milyon lira tasarruf sağlandı
Türksat geçen yıl devreye aldı 82 milyon lira tasarruf sağlandı
ON Dijital Bankacılık'tan yurt dışına ücretsiz para transferi hizmeti
ON Dijital Bankacılık'tan yurt dışına ücretsiz para transferi hizmeti