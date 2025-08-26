BIST 11.514
HABER /  DÜNYA

ABD'li siyasetçiden alçak hareket! Alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim yaktı

ABD'de Cumhuriyetçi aday Valentina Gomez alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim yakarken İslam'ı hedef alan nefret söylemlerinde bulundu. Gomez'in videosuna sosyal medyada tepki yağdı.

ABD'li Cumhuriyetçi siyasetçi Valentina Gomez, eline aldığı alev makinesiyle Kur’an-ı Kerim yaktığı bir video yayınladı.

Seçim kampanyası kapsamında sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde Gomez, "İslam’ı bir an önce durdurmak gerektiğini” ileri sürdü.

Nefret söylemlerini art arda sıralayan Gomez, “Müslümanlar, 57 Müslüman ülkesinden birine defolup gidebilir. Tanrı’nın yardımıyla Teksas’ta İslam’a son vereceğim” dedi.

"Tek gerçek Tanrı, İsrail'in tanrısıdır"

Gomez videoda, "Tek bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail'in Tanrısıdır." diyerek Kur'an-ı Kerim'in yakmayı sürdürdü.

Gomez, son olarak da yanmış Kur'an-ı Kerim'in yanında poz verdi ve videoyu sonlandırdı.

Nefret söylemi büyük tepki topladı

Videoda kullandığı nefret dolu söylemler, aşırı sağ gruplar tarafından desteklenirken, sosyal medyada geniş kesimlerden tepki topladı.

Kullanıcılar, Gomez’in açıklamalarını açık bir İslamofobi ve nefret suçu olarak nitelendirdi.

Bu çıkış, yalnızca göçmen karşıtı bir kampanya dili değil, aynı zamanda bir dinin tamamen yasaklanmasını savunan radikal bir nefret söylemi olarak tepki çekti.

