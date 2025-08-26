BIST 11.514
Avukat Mücahit Birinci şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Anadolu Ajansı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bir şüpheli ile cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan avukat Mücahit Birinci, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, 4 Ağustos'ta bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

"Şüpheli" sıfatıyla

Açıklamada, şüpheli Birinci'nin avukat olması nedeniyle Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulduğu ve bakanlıktan izin verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Birinci'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı kaydedildi.

