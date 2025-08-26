BIST 11.522
DOLAR 41,02
EURO 47,84
ALTIN 4.456,14
HABER /  MEDYA

Hazan Can Kaya'nın yeni adresi belli oldu

Hazan Can Kaya'nın yeni adresi belli oldu

Exxen’den ayrılan Hasan Can Kaya, Netflix, Prime Video, Max ve Disney+ arasında seçim yaptı. Konuşanlar programının yeni adresi Disney+ oldu.

Abone ol

YouTube’da yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Hasan Can Kaya, daha sonra Exxen’e transfer olmuştu.

Ancak geçtiğimiz aylarda platformla yollarını ayıran ünlü komedyenin yeni adresi merak konusuydu. Hakkında 'Programı için 300 bin dolar istiyor' iddiaları ortaya atılan Kaya, sonunda kararını verdi.

Prime Video, Max, Netflix ve Disney+ gibi devlerin radarına giren Kaya, tercihini Disney+’tan yana kullandı. Ünlü komedyen, 'Konuşanlar' programının çekimleri için bu akşam kamera karşısına geçiyor.

'Konuşanlar' yeni sezonuyla eylülde Disney+’ta izleyicilerle buluşacak. Programın yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada çeviri desteğiyle yayımlanacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 133 şüpheli tutuklandı...
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 133 şüpheli tutuklandı...
DMM, "kamuda lüks araç kullanımı arttı" iddiasına verilerle cevap verdi
DMM, "kamuda lüks araç kullanımı arttı" iddiasına verilerle cevap verdi
Almanya Filistin devletini tanıyacak mı? Almanya Başbakanı Merz açıkladı
Almanya Filistin devletini tanıyacak mı? Almanya Başbakanı Merz açıkladı
MEB, liseye yeni başlayacak öğrenciler için kitap seti hazırladı
MEB, liseye yeni başlayacak öğrenciler için kitap seti hazırladı
Muş'ta minibüs şarampole devrildi! 10 kişi yaralandı...
Muş'ta minibüs şarampole devrildi! 10 kişi yaralandı...
Avukat Mücahit Birinci şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Avukat Mücahit Birinci şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
ABD'li siyasetçiden alçak hareket! Alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim yaktı
ABD'li siyasetçiden alçak hareket! Alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim yaktı
AJet'in Ankara-Tiflis uçuşları 1 Ekim'de başlayacak
AJet'in Ankara-Tiflis uçuşları 1 Ekim'de başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu belli oldu
Hakan Çakır cinayeti! İfadeler ortaya çıktı her satırı kan dondurdu: 'Gözüne çivili sopayla vurdum'
Hakan Çakır cinayeti! İfadeler ortaya çıktı her satırı kan dondurdu: 'Gözüne çivili sopayla vurdum'
Quick Sigorta yeni internet sitesiyle kullanıcı deneyimini geliştirdi
Quick Sigorta yeni internet sitesiyle kullanıcı deneyimini geliştirdi