İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 133 şüpheli tutuklandı...

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 228 şüpheliden 133'ü tutuklandı.Abone ol
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde son iki haftada belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.
228 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda, 20 kilo 723 gram esrar-skunk, 2 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 717 gram kokain, 122 bin 112 sentetik ecza, 126 kilo 150 gram bonzai ve 1 kilo 700 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi, 228 şüpheli gözaltına alındı.
133 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 133'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.