BIST 11.522
DOLAR 41,02
EURO 47,84
ALTIN 4.456,14
HABER /  SPOR

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe maçında oynayacak mı Benfica kararını verdi

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe maçında oynayacak mı Benfica kararını verdi

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nda yeni gelişme yaşandı. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek Benfica, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili kararını verdi. Aktürkoğlu, ilk onbirde olmayacak.

Abone ol

Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz basını söz konusu gelişmeyi manşetten duyurdu.

Record'un aktardığı habere göre Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili kararını verdi.

Kadıköy'de 0-0 sona eren maçta ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, rövanşta yedek soyunacak. Record'un haberinin detayında Lage'ın, Kerem'in yerine Andreas Schjelderup'u sahaya süreceği ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'nin deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geleceği maç 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişiden kötü haber! Cesedine ulaşıldı...
Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişiden kötü haber! Cesedine ulaşıldı...
İzmir'de orman yangını çıktı!
İzmir'de orman yangını çıktı!
Babacan Yapı'dan ağustosa özel faizsiz 24 ay taksit fırsatı 1195
Babacan Yapı'dan ağustosa özel faizsiz 24 ay taksit fırsatı 1195
Valilik duyurdu! O doktor görevden uzaklaştırıldı
Valilik duyurdu! O doktor görevden uzaklaştırıldı
Nevşehir'de dünürler arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü
Nevşehir'de dünürler arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağlandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağlandı
Pakistan'da can kaybı artıyor! Barajların açılması ile on binler tahliye edildi
Pakistan'da can kaybı artıyor! Barajların açılması ile on binler tahliye edildi
Setur'dan Asya'nın farklı noktalarına yenu tur programları
Setur'dan Asya'nın farklı noktalarına yenu tur programları
Beşiktaş'ın yeni golcüsü El Bilal Toure sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın yeni golcüsü El Bilal Toure sağlık kontrolünden geçti
Anne katili yakalandı! İfadesinde bakın ne dedi
Anne katili yakalandı! İfadesinde bakın ne dedi
Hazan Can Kaya'nın yeni adresi belli oldu
Hazan Can Kaya'nın yeni adresi belli oldu
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 133 şüpheli tutuklandı...
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 133 şüpheli tutuklandı...