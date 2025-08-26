BIST 11.522
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 70 milyar lira tasarruf sağladıklarını belirtti.

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışının 9. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

"70 milyar lira tasarruf sağladık"

Köprünün, 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan 68 milyar lira, akaryakıttan ise 2 milyar lira olmak üzere toplam 70 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı karbon emisyonunu 123 bin ton azalttık." bilgisini verdi.

Uraloğlu, İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ile Anadolu yakasında Beykoz arasında konumlanan köprünün, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildiğini bildirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ileri teknoloji ve uzmanlığı bir araya getirdiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"1408 metrelik ana açıklığa sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün toplam boyu kenar açıklıklarıyla birlikte 2 bin 164 metreye ulaşıyor. 59 metre genişliğindeki köprümüzün, kule yüksekliği ise 330 metre uzunluğunda."

