Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinlettiği 2 türkü belli oldu

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi merak ediliyordu. Görüşmeye dair bir ayrıntı ortaya çıktı.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, etkinlik alanında kurulan han çadırında bir araya gelerek sohbet etti. 

Sohbetin ardından Erdoğan, Bahçeli'yi Ahlat'taki evinde de ziyaret etti.

MHP'ye yakınlığı ile bilinen Bengü Türk'e göre, Bahçeli bu görüşmede Erdoğan'a iki türkü dinletti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, özel hazırlanan "Canların Türküsü" ve "Kardeşlik Türküsü" eserlerini Ahlat’taki konutunda Erdoğan’a dinletti.

Erdoğan, her iki eseri de büyük beğeniyle dinledi, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.

