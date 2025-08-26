BIST 11.526
"ÖSYM, Türk öğrencileri mağdur etti" iddiası! YÖK'ten açıklama geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "uluslararası öğrencilerin üniversitelere sınavsız yerleştirildiği" iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Uluslararası öğrencilerin kabulü üniversitelerce onaylanan uluslararası sınavlar ile Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı puanları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Özvar, NSosyal hesabından bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "ÖSYM'nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan'dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bu iddiaların tamamen asılsız ve dezenformasyon içerdiğini vurgulayan Özvar, "Türkiye'de uluslararası öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla yerleşmektedir. Bu öğrenciler YKS kontenjanlarını kesinlikle kullanmamakta, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları YKS'ye başvurabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde uluslararası öğrencilere ayrılmış kontenjan oranının her program için ayrı ayrı belirlendiğini, uluslararası öğrenci oranının toplam öğrenci sayısına göre yüzde 5 civarında olduğunu aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Kontenjanlar üniversitelerin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenmektedir. Uluslararası öğrencilerin kabulü üniversitelerce onaylanan uluslararası sınavlar ile TR-YÖS puanları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de öğrenim gören bu öğrenciler, ülkeler arası dostluk köprüleri kurmalarıyla büyük önem taşımaktadır. Bugün 194'ü bulan ülkede Türk üniversitelerinden uluslararası mezunlarımız bulunmaktadır. Bu kimseler ülkemizde edindikleri bilgi ve becerilerini, kendi ülkeleriyle ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımışlardır. Kamuoyunun, resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere itibar etmesi, ülkemizin eğitim sistemine ve uluslararası ilişkilerimize zarar vermeye dönük asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

