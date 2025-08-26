Son hava durumu tahmini! Beklenen haber geldi sıcaklık...

BIST 11.530
Anadolu Ajansı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. İyi haber geldi, sıcaklık düşüyor.

Tekin, sıcaklıkların yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredeceğini bildirdi.

Bu illerde yağış var

Yurdun büyük bir bölümünde hafta boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Hava az bulutlu ve açık geçecek, dar alanda yağışları göreceğiz. Yarın Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerde yağışı göreceğiz. Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görmek mümkün olacak." dedi.

Perşembe ve cuma günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış görüleceğini aktaran Tekin, "Hafta sonu ise ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık geçecek." diye konuştu.

Tekin, yarın ve perşembe günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgarın kuvvetli eseceğini belirterek, "Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında şiddetini 60 kilometre bölü saate çıkarabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Yarın akşam saatlerinde özellikle Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan rüzgarın kuvvetli eseceğini belirten Tekin, denizcileri fırtınaya karşı uyardı.

Üç büyükşehirde durum

Tekin, üç büyükşehirde ise yağış beklenmediğini aktararak, sıcaklıkların Ankara'da 30 ila 32, İstanbul'da 28 ila 30 ve İzmir'de ise 33 ila 35 derece arasında seyredeceğini kaydetti.

