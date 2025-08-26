İnan Kıraç'ın eski eşi Emine Alangoya'nın ifadesi ortaya çıktı aşçıdan bomba ifşa
İş insanı İnan Kıraç’ın iptal edilen evliliği, demans hastalığı, kendisine eziyet edildiği ve mirası ile açılan davada boşandığı eşi Emine Alangoya’nın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Alangoya, İnan Kıraç’ın bakımı ve tedavisi için gereken özeni gösterdiğini, vasilerinin kendisiyle iletişime geçmediğini, seyahatlerin yangın ve boruların patlamasından kaynaklı zorunluluk olduğunu, her şeyin İnan Kıraç’ın isteğiyle gerçekleştiğini söyledi.
İş insanı İnan Kıraç'ın iptal edilen evliliği, demans hastalığı, kendisine eziyet edildiği iddiasıyla açılan davada eşi Emine Alangoya ve evde çalışanlar ifade verdi. Emine Alangoya suçlamaları reddederken, İnan Kıraç'ın aşçısının verdiği ifade gündem oldu. Aşçının iddiasına göre Emine Alangoya kasıtlı olarak 'şeker hastası' eşine tatlı veriyordu.
Haberturk.com'dan Bülent Aydemir'in haberine göre, Kıraç’ın boşandığı eşi Emine Alangoya, Kıraç’ın bazı çalışanlar ile yardımcıları hakkında, “Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçlamasıyla dava açıldı. İnan Kıraç’a eziyet edildiği konusunda ise savcılık iddiaları kayda değer görmedi.
İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç başvurusuyla açılan davada Emine Alangoya, verdiği ifadede üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, İnan Kıraç’ın sağlığı, bakım ve gözetiminde gerekli özeni gösterdiğini, elinden gelen çabayı göstermesine rağmen vasilerin kendisi ile iletişime geçmediğini söyledi. Soruşturma dosyasına konu edilen ve İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddia edilen seyahatlerin ise zaruri gelişmelerden kaynaklandığını ifade eden Emine Alangoya, 20 Nisan 2025’te müşterek konutlarında su borularının patladığını, 4 Mayıs 2025’te ise ikamet ettikleri yalıda yangın çıktığını, bu sebeple Bodrum’a ve Antalya’ya gittiklerini söyledi.
Emine Alangoya ifadesinde şunları söyledi:
-“İnan Kıraç’ın isteği dışında tek bir hareketim dahi olmamıştır. Kendisine hiçbir şekilde eziyet içeren bir eylemde bulunmadım. Bu şikâyetler, evliliğin iptali dosyasıyla ilgili benim hakkımda kötü intiba yaratma gayretinden kaynaklanmıştır”.