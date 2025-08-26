İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bir şüpheli ile cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddialar üzerine hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan avukat Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bugün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Birinci, İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Özel Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesinin alınan Birinci'nin ifadesinde, ''Murat Kapki ile 20-25 dakikalık bir görüşme yaptım. Kendisi bana üzerine atılı suçları anlattı, etkin pişmanlıkta bulunduğunu ancak değerlendirme sürecinde olduğunu söyledi. Ben kendisine delillerini sordum, bana yargılandığı dosyayla ilgili olarak soyut beyanlar verdi. Sürekli meselenin etrafında dolandığı ve meseleyi somutlaştıramadığı için kendisine 'avukatlığını yapamayacağımı' söyledim'' dediği öğrenildi.

Birinci, ifadesinin alınmasının ardından yurt dışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Birinci hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

"Tamamen siyasi bir komplo"

Öte yandan, Birinci, adliyedeki basın mensuplarının soruları üzerine "Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bütün avukatların hakkını, hukukunu ben savunacağım. Çünkü biz kimden vekalet alacağımıza ilişkin karar verirken talimat almayız. Kimse bizim hiyerarşik üstümüz değildir. Mesleği ifa ettiğim için garip bir durumla karşı karşıyayım. İşin o garip kısmı tamamen siyasi bir komplodur.​​​​​​​" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki'ye "iftira ifadesi" önerdiğini ve 2 milyon dolar istediğini iddia etmişti.

Mücahit Birinci X hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in suçlamaları için "zırvalar" ifadesini kullanmış ve iddiaları reddetmişti.

AK Parti eski Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Mücahit Birinci, bu süreçte AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca "kesin ihraç" talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Birinci bunun ardından 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla AK Parti'den ve aktif siyasetten istifa ettiğini duyurmuştu.

Mücahit Birinci kimdir?

Mücahit Birinci, 1974'te Rize'de doğdu. 2000 yılından bu yana avukatlık yapan Birinci, 2001 yılında kurulan AK Parti'de siyasete girdi. 2012-2014 yılları arasında AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2014 yılında Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2014-2019 yılları arasında AK Parti Beylikdüzü Meclis Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Birinci, 2021 yılında AK Parti MKYK'na seçildi ve partinin 23 Şubat'taki kongresine kadar kurulda görev yaptı. Birinci, siyasi kimliğinin yanı sıra televizyon ekranlarında da sıkça yer alan bir isim.

Çeşitli kanallarda yorumcu olarak siyasi gündem üzerine analizler yapan Birinci'nin Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi dergilerde Türkiye siyaseti ve dünya gündemi üzerine yazıları da yayımlanmıştı.

Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) oğlu olan Mücahit Birinci evli ve iki çocuk babası.