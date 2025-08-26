BIST 11.530
Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve Enzo Barrenechea Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica takımı kulübün Lizbon'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Bruno Lage ve takım futbolcusu Enzo Barrenechea gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Fenerbahçe de iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı." diyen Lage, "Teknik direktörleri, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış Mourinho. Stadyum içinde ve dışında birlik olarak rakibimize karşı mücadele edeceğiz. Hedefimiz maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması - Resim: 0

Mourinho'nun sözlerine yanıt

"Mourinho, 'Benfica çok para harcadı' dedi. Sizce bunu baskı yaratmak için mi söyledi? sorusuna Lage, "Türk kulüplerinin ödediği maaşı Portekiz’de hiçbir kulüp ödeyemez." diyerek yanıt verdi. 

"Mourinho'nun övgüsü bizim için sıkıntı değil"

Lage bir gazetecinin "Mourinho maçta görev alacak hakem Vincic'i övmüştü" sözleri üzerine "Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü bizim için sıkıntı değil." dedi.

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması - Resim: 1

Kerem mutsuz mu?

Lage, bir gazetecinin Kerem Aktürkoğlu'nun son lig maçında mutsuz olduğunu gözlemdiğini söylemesi üzerine şöyle konuştu:

"Kerem bir yana, benim tüm futbolcularımla aram iyi. Kerem'in maç biterken moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı? Yüzü gülüyordu ve takımına destek verdi."

Lage sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nelson Semedo ile uzun zamandır görüşmüyorum açıkçası. Semedo ile Wolves takımında müthiş bir dönem geçirdik. Yarın mümkün olursa kendisine ve Jose Mourinho'ya tebriklerimi sunacağım."

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması - Resim: 2

Enzo Barrenechea, zorlu ve çekişmeli bir mücadele olacağını söyledi. Saha avantajına sahip olduklarının altını çizen genç oyuncu, "Kendi evimizde oynamanın avantajını kullanacağız. Hafta boyunca çalıştık. Takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum. Gerek ben, gerek takım arkadaşlarımız maça çok iyi hazırlandık. Hedefimiz kazanmak. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Oynadığım futbolla verimli olmaya gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Barrenechea, şunları söyledi:

"Başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz galip gelmek. Bu tarz büyük maçlarda küçük detaylar karşımıza çıkıyor. Yarın 90 dakikadan fazla oynayabiliriz. Ve dikkat kart konusunda dikkat etmemiz lazım. Yarınki maçta kaybetmek aklımızın ucundan bile geçmiyor. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmayacağız."

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe maçında oynayacak mı Benfica kararını verdi
Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Benfica maçı öncesi tarihi karar!
Hemoroidi olan 2 kişi kaynar suya oturunca öldüler! Şaşkına çeviren haber
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne yönelik iddianame kabul edildi
Son hava durumu tahmini! Beklenen haber geldi sıcaklık...
Memurlara Hakem Kurulu'ndan yeni zam teklifi 2027 zam oranı değişti
Özgür Özel'in iddiası: "Suçu Ekrem İmamoğlu'na iftira atmamak"
"ÖSYM, Türk öğrencileri mağdur etti" iddiası! YÖK'ten açıklama geldi
Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinlettiği 2 türkü belli oldu
İstanbul Boğazı'ndaki yarışma! Kaybolan Rus yüzücü bulundu mu?
İstanbul'da fiyat denetimi! Haksız fiyat artışının önüne geçiliyor
Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
81 il için harekete geçildi! TOKİ yapacak, modern sığınaklar geliyor inşalar başladı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe maçında oynayacak mı Benfica kararını verdi
