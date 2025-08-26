Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve Enzo Barrenechea Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica takımı kulübün Lizbon'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Bruno Lage ve takım futbolcusu Enzo Barrenechea gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Fenerbahçe de iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı." diyen Lage, "Teknik direktörleri, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış Mourinho. Stadyum içinde ve dışında birlik olarak rakibimize karşı mücadele edeceğiz. Hedefimiz maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun sözlerine yanıt

"Mourinho, 'Benfica çok para harcadı' dedi. Sizce bunu baskı yaratmak için mi söyledi? sorusuna Lage, "Türk kulüplerinin ödediği maaşı Portekiz’de hiçbir kulüp ödeyemez." diyerek yanıt verdi.

"Mourinho'nun övgüsü bizim için sıkıntı değil"

Lage bir gazetecinin "Mourinho maçta görev alacak hakem Vincic'i övmüştü" sözleri üzerine "Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü bizim için sıkıntı değil." dedi.

Kerem mutsuz mu?

Lage, bir gazetecinin Kerem Aktürkoğlu'nun son lig maçında mutsuz olduğunu gözlemdiğini söylemesi üzerine şöyle konuştu:

"Kerem bir yana, benim tüm futbolcularımla aram iyi. Kerem'in maç biterken moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı? Yüzü gülüyordu ve takımına destek verdi."

Lage sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nelson Semedo ile uzun zamandır görüşmüyorum açıkçası. Semedo ile Wolves takımında müthiş bir dönem geçirdik. Yarın mümkün olursa kendisine ve Jose Mourinho'ya tebriklerimi sunacağım."

Enzo Barrenechea, zorlu ve çekişmeli bir mücadele olacağını söyledi. Saha avantajına sahip olduklarının altını çizen genç oyuncu, "Kendi evimizde oynamanın avantajını kullanacağız. Hafta boyunca çalıştık. Takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum. Gerek ben, gerek takım arkadaşlarımız maça çok iyi hazırlandık. Hedefimiz kazanmak. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Oynadığım futbolla verimli olmaya gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Barrenechea, şunları söyledi:

"Başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz galip gelmek. Bu tarz büyük maçlarda küçük detaylar karşımıza çıkıyor. Yarın 90 dakikadan fazla oynayabiliriz. Ve dikkat kart konusunda dikkat etmemiz lazım. Yarınki maçta kaybetmek aklımızın ucundan bile geçmiyor. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmayacağız."