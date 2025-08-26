Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Benfica maçı öncesi tarihi karar!
Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Benfica rövanşı öncesi tarihi prim kararı aldı.
Koç, Fenerbahçe'nin 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin dindirilmesi halinde takıma 3 milyon euro gibi dev bir prim verecek.
Para yönetimin cebinden çıkacak
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de belirlenen 3 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi primi kulübün kasasından değil yönetimin cebinden çıkacak.
Onlar devreye girebilir
Sponsorlar ve Fenerbahçeli iş adamlarının devreye girmesiyle verilecek prim daha da artabilir.
