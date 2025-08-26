BIST 11.530
DOLAR 41,03
EURO 47,84
ALTIN 4.463,83
HABER /  MEDYA

4. Sezon tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti yeni kadrosu ile o tarihte başlayacak...

4. Sezon tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti yeni kadrosu ile o tarihte başlayacak...

'Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezon yayın tarihi belli oldu, diziye iki oyuncunun konuk olacağı açıklandı.

Abone ol

'Kızılcık Şerbeti' izleyicilerini merak içinde bırakan bir sezon finaline imza atmıştı.

'Mustafa'nın çılgına dönmesiyle sezon finalinde şoke eden anlar yaşanmıştı. 'Mustafa' elindeki silahla rastgele ateş açarken, başına bir şey geleceğinden şüphelenilen isimlerden biri de 'Kıvılcım' olmuştu. Hamile olan 'Kıvılcım' karnını tutarken, bebeğine bir şey olup olmayacağı merak konusuydu.

4. Sezon tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti yeni kadrosu ile o tarihte başlayacak... - Resim: 0

KADROYA YENİ OYUNCULAR DAHİL OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş, 'Kıvılcım'ın bebeğinin dünyaya geleceğini açıkladı. Hatta Kıvılcım'ın doktorları 'Nilgün' ve 'Hakan' rolleriyle diziye dahil olan Açelya Akkoyun ve Mehmet Bilge Aslan olacak. 

'Nilgün' ve 'Hakan' çiftinin oğlu 'Furkan' karakterine de Mert Karakuş hayat verirken, 'Furkan'ın partneri 'Yeşim'i ise Ceylin Üstündağ canlandıracak. 

Öte yandan 'Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon yayın tarihi de sonunda belli oldu.

Daha önce 19 Eylül olarak açıklanan tarih revize edildi. Birsen Altuntaş, dizinin 12 Eylül Cuma günü başlayacağını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Avukat Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Avukat Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması
Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması
Hemoroidi olan 2 kişi kaynar suya oturunca öldüler! Şaşkına çeviren haber
Hemoroidi olan 2 kişi kaynar suya oturunca öldüler! Şaşkına çeviren haber
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne yönelik iddianame kabul edildi
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne yönelik iddianame kabul edildi
Son hava durumu tahmini! Beklenen haber geldi sıcaklık...
Son hava durumu tahmini! Beklenen haber geldi sıcaklık...
Memurlara Hakem Kurulu'ndan yeni zam teklifi 2027 zam oranı değişti
Memurlara Hakem Kurulu'ndan yeni zam teklifi 2027 zam oranı değişti
Özgür Özel'in iddiası: "Suçu Ekrem İmamoğlu'na iftira atmamak"
Özgür Özel'in iddiası: "Suçu Ekrem İmamoğlu'na iftira atmamak"
"ÖSYM, Türk öğrencileri mağdur etti" iddiası! YÖK'ten açıklama geldi
"ÖSYM, Türk öğrencileri mağdur etti" iddiası! YÖK'ten açıklama geldi
Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinlettiği 2 türkü belli oldu
Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinlettiği 2 türkü belli oldu
İstanbul Boğazı'ndaki yarışma! Kaybolan Rus yüzücü bulundu mu?
İstanbul Boğazı'ndaki yarışma! Kaybolan Rus yüzücü bulundu mu?
İstanbul'da fiyat denetimi! Haksız fiyat artışının önüne geçiliyor
İstanbul'da fiyat denetimi! Haksız fiyat artışının önüne geçiliyor
Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı