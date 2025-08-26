4. Sezon tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti yeni kadrosu ile o tarihte başlayacak...

'Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezon yayın tarihi belli oldu, diziye iki oyuncunun konuk olacağı açıklandı.

'Kızılcık Şerbeti' izleyicilerini merak içinde bırakan bir sezon finaline imza atmıştı.

'Mustafa'nın çılgına dönmesiyle sezon finalinde şoke eden anlar yaşanmıştı. 'Mustafa' elindeki silahla rastgele ateş açarken, başına bir şey geleceğinden şüphelenilen isimlerden biri de 'Kıvılcım' olmuştu. Hamile olan 'Kıvılcım' karnını tutarken, bebeğine bir şey olup olmayacağı merak konusuydu.

KADROYA YENİ OYUNCULAR DAHİL OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş, 'Kıvılcım'ın bebeğinin dünyaya geleceğini açıkladı. Hatta Kıvılcım'ın doktorları 'Nilgün' ve 'Hakan' rolleriyle diziye dahil olan Açelya Akkoyun ve Mehmet Bilge Aslan olacak.

'Nilgün' ve 'Hakan' çiftinin oğlu 'Furkan' karakterine de Mert Karakuş hayat verirken, 'Furkan'ın partneri 'Yeşim'i ise Ceylin Üstündağ canlandıracak.

Öte yandan 'Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon yayın tarihi de sonunda belli oldu.

Daha önce 19 Eylül olarak açıklanan tarih revize edildi. Birsen Altuntaş, dizinin 12 Eylül Cuma günü başlayacağını duyurdu.