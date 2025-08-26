BIST 11.530
GÜNCEL

Dışişleri: İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı.

Bakanlıktan, İsrail'in Suriye'de kapsamını genişlettiği askeri saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"İstikrar ve güvenliği doğrudan hedef alan saldırılar"

"İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriye'de ve bölgede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılmasının sağlanması ve Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen desteğin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye'den Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.

