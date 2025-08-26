BIST 11.530
DOLAR 41,03
EURO 47,82
ALTIN 4.466,11
GÜNCEL

Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde dinlenen yorgun fok, vatandaşların ilgisini çekti. Fokun dinlenebilmesi için jandarma ekipleri sahilde güvenlik şeridi oluşturdu.

Gerence mevkisinde denize giren vatandaşlar, hareketsiz haldeki fokun hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede fokun sadece yorgun olduğunu ve dinlenmek için sahile çıktığını belirledi.

Vatandaş ilgisi nedeniyle Palamutbükü'nden Gerence sahiline geçen fokun dinlenebilmesi için jandarma ekiplerince sahilde güvenlik şeridi oluşturuldu.

Fokun, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından izlendiği ve sağlık durumunun takip altında olduğu öğrenildi.

