MSB: TCG Işın gemisi, Halit Yukay için arama çalışmalarına katıldı

Marmara Denizi’nde 4 Ağustos’ta kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni 68 metre derinlikte bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın talebi üzerine TCG Işın gemisinin kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı.

Marmara Denizi’nde kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine 68 metre derinlikte ulaşılmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Işın gemisinin Marmara Adası açıklarında yürütülen arama faaliyetlerine katıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yalova SETUR Marina'dan Bozcaada'ya 04 Ağustos 2025 tarihinde GREYWOLF isimli Türk bayraklı tekne ile intikalde iken Marmara Denizi'nde kaybolan Halit Yukay'a yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen arama faaliyetleri esnasında 68 metre derinlikte, kazazedeye ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Komutanlığımız bağlısı TCG Işın gemimiz görevlendirilmiş ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır."

