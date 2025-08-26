BIST 11.530
İBB’nin glütensiz ekmek tesisi törenle açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nda glütensiz üretim yapacak yeni tesis açıldı. Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, fabrikanın günlük 1,8 milyon adet ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek glüten hassasiyeti olanlara uygun fiyatlarla sağlıklı ürünler sunulacağını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nda glütensiz üretim yapacak bina, törenin ardından hizmete girdi.

Burada konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, fabrikanın 1978 yılında Halk Ekmek'i kuran, CHP’nin değerli ismi Ahmet İsvan’ın adını taşıdığını söyledi.

Fabrikanın açılmasıyla daha fazla ekmek üretilmesinin sağlandığını dile getiren Aslan, "İçerisinde bulunduğumuz bu fabrika, Türkiye’nin en modern, en büyük ekmek fabrikası. 78 binden fazla metrekarelik bir yerleşkede, 3 farklı üretim tesisinden oluşuyor. Günlük yaklaşık 1,8 milyon adet normal ve bir o kadar da çeşit ekmek üretim kapasitesine sahip. Her gün 1,2 milyon İstanbullunun sofrasına ulaşıyoruz." diye konuştu.

Aslan, tesisin glüten hassasiyeti olanlara uygun fiyatlarla sağlıklı ürünler ulaştıracağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Aslan ile beraberindeki heyet yeni tesiste incelemeler yaptı.

Törene Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir ve Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Derya Atacan da katıldı.

