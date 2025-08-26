BIST 11.530
AK Parti'den İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak, bu durumun "katliam ve işgal siyasetinin" bir parçası olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmediğini vurguladı.

SALDIRILAR "LANETLİ PLANIN" PARÇASI

Çelik, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasının bu "lanetli planın" bir parçası olduğunu ifade etti.

Bu saldırıların birileri tarafından "İsrail'in güvenliği" olarak nitelendirilmesini "dünyanın en büyük yalanı" ve "insanlık değerlerine hakaret" olarak değerlendirdi.

Çelik'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle;

İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor. 

İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır. 

"SALDIRILARIN “İSRAİL’İN GÜVENLİĞİ” OLARAK ETİKETLENMESİ DÜNYANIN EN BÜYÜK YALANI" 

Bu saldırıların birileri tarafından “İsrail’in güvenliği” olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir. 

Bugün Suriye’nin içinde hangi odaklar Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail’in soykırım siyasetinin aparatıdır. 

Cumhurbaşkanımız, Suriye’nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi en güçlü şekilde açıkladı. Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği birşey yoktur.

