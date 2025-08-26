Tom Barrack’tan gazetecilere hakaret: Hayvanca davranmayın medeni olun

Lübnan'a giden ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, medeni olmayan bir tavır takınarak Lübnanlı gazetecileri, 'Medeni olun' ve 'Hayvanca davranmayın' gibi ifadelerle aşağıladı.

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan Barrack, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

GÖRÜŞMELER YAPTI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack; Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile görüştü.

GAZETECİLERİ AŞAĞILADI

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Barrack, gazetecileri önce "Bekleyin, bekleyin" diyerek böldü. Barrack, ardından "Bir saniyeliğine sessiz olun" dedikten sonra gazetecilere bir şey anlatmadığını söyledi ve ardından skandal ifadeler geldi.

"HAYVANCA DAVRANMAYIN MEDENİ OLUN"

Barrack, "Burası kaotik ve hayvanca olmaya başladığı anda gideriz." sözleriyle gazetecileri açıklama yapmamakla tehdit etti ve ardından Orta Doğu'yu komple katarak şu sözleri ekledi:

Ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, medeni davranın, kibar davranın, toleranslı davranın. Çünkü bölgede olan bitenin sebebi bu.

HİZBULLAH VE İSRAİL AÇIKLAMASI

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." dedi.

Lübnan hükümetinin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için bir plan sunacağını ve bunun başarılı olacağına inandığını kaydeden Barrack, hükümetin 11 madde belirlediğini ve bunlara uyma sözü verdiğini, bunlardan ilkinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması planı olduğunu ifade etti.

Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına ilişkin Lübnan'ın planının "askeri" bir girişim olmak zorunda olmadığını belirten Barrack, "Lübnan'da iç savaş istemiyoruz." diye konuştu.

"İsrail'in Lübnan'ı işgal etmek istemediğini söylediğini" aktaran Barrack, "Hizbullah'ın silahını teslim ettiği teyit edilince İsrail'in Lübnan topraklarından çekileceğini" iddia etti.

BABASI LÜBNANLI OLAN TOM BARRACK HAKKINDA

28 Nisan 1947 doğumlu Thomas Joseph Barrack Jr., Amerikalı bir özel sermaye gayrimenkul yatırımcısı ve halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (REIT) olan Colony Capital'in kurucusu ve icra kurulu başkanı. Barrack, onlarca yıldır ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın arkadaşı ve bağış toplayıcısı oldu ve onu televizyon haberlerinde temsil ediyor.

Barrack'ın büyükanne ve büyükbabası, 1900 yılında Lübnan'ın Zahle kentinden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Lübnanlı Hıristiyanlardı. Barrack, babasının bakkal, annesinin ise sekreter olduğu Culver City, California'da büyüdü.

Barrack, 2017 Trump yemin törenini denetleyen komitenin başkanlığını yaptı ve bunun için 100 milyon doların üzerinde para topladı ve önceki rekoru ikiye katladı.

Barrack, önce yemin törenini yönetmesi için Rick Gates'i işe aldı ve ardından şirketinin danışmanı olarak işe aldı. Gates, Ekim 2017'de, hakkında dava açıldığı gün, ikinci görevinden kovuldu.