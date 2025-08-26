BIST 11.530
Beşiktaş El Bilal Toure’yi resmen açıkladı

Beşiktaş, Malili forvet El Bilal Toure’yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Bonservisi Atalanta’da bulunan 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Stuttgart’ta 17 maçta forma giyip 3 gol kaydetmişti.

Beşiktaş Kulübü, Malili santrfor El Bilal Toure'nin bonservisinin şarta bağlı satın alma maddesiyle kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

Bonservisi İtalya temsilcisi Atalanta takımında bulunan 23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Almanya'nın Stuttgart takımında 17 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.

