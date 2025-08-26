BIST 11.530
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye açıklaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile görüşmelerin nerede yapılacağı sorusuna cevap verdi. Zelenski, "Görüşmeler Türkiye, Körfez ve Avrupa ülkeleri ev sahipliği yapabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasında barış süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başladığı andan itibaren barış diplomasisi yürütüyor.

Tarafların bir araya gelmesi ve ortak zeminde buluşması için Türkiye'nin her zaman ev sahibi olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası iki ülke arasındaki müzakereler İstanbul'da yapıldı.

Dünyanın gözünü çevirdiği İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinde esir takası anlaşması çıkarken, şimdi ise gözler Putin-Zelensky görüşmesinde...

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelensky'nin kısa süre içerisinde bir araya gelebileceklerinin sinyalini vermişti.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR"

Bunun akabinde de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için bir kez daha Türkiye'yi işaret etti. 

Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin "Türkiye ve Körfez ülkeleri ev sahipliği yapabilir" dedi.

