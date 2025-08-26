Mourinho Portekiz'de herkesin önünde Ali Koç'u hedef gösterdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz'de düzenlenen basın toplantısında ve öncesinde transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play- off turunda Fenerbahçe, Benfica'ya konuk olacak. Maç öncesi Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu. Mourinho'nun Portekiz basınına yaptığı yorum olay oldu.

Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Sport TV'ye konuşan Mourinho'nun açıklaması gündem oldu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"KULÜP EKSTRA ÇABA SARFETMEDİ"

“Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu.”

"Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum."

Jose Mourinho maç öncesi basın toplantısında da konuştu;

"Yarınki atmosferden etkileneceğimizi düşünmüyorum. İlk maçta kendi sahamızda pozitif bir etki görmüştük. Bu maçta etkilenmeyeceğiz. Benfica taraftarları çok etkin ama oyuncularımız etkilenmeyecek.

Sanırım Setubal şehrinde benim ismimle anılan bir sokak var. Bruno Lage benim kariyerimin başından bu yana geçmişimi çok iyi bilir. Onu çok severim, bana saygı duyduğunu da biliyorum.

Yarınki maçın çok önemli olduğunu, taraftarlar açısından çok önemli olduğunu biliyorum ama kariyer nezdinde bakıldığında bu sadece bir maç. Kariyerlerin etkileneceğini düşünmüyorum. Yarınki maçın kolay olduğu yönünde açıklama yapan kişi kim, bilmiyorum. Belki kulüpte kendisini güçlendiren bir açıklama olabilir ama onu tanımıyorum.”