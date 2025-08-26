Şamil Tayyar’dan İBB operasyonu yorumu: Bu fotoğraftan muhalefete ekmek çıkmaz

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, son İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonuyla ilişkilendirilerek gündeme gelen fotoğraf karesi üzerinden yapılan tartışmalara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Tayyar, operasyonu “kriz senaryosuna malzeme yapmak isteyenlerin abartılı anlamlar yüklediğini” belirterek, MHP yöneticilerinin gelişmelerden haberdar olduğunu söyledi.

Selahattin Yılmaz’ın, itirafçı Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla tutuklanmasının MHP için sürpriz olmadığını vurgulayan Tayyar, “Yargının önünü kapatmak yerine Yılmaz’ın suçsuzluğunun mahkemede ispatını tercih ettiler. Erdemli bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

Operasyonun MKE eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan’ın gözaltına alınmasıyla “sanayi casusluğu” iddiasına dayanan yeni bir boyut kazandığını aktaran Tayyar, sürecin başka isimlere de uzanabileceğini belirtti.

“Ortak rıza varsa çatlak neden olsun?” diyen Tayyar, “Cumhurbaşkanımız izin vermez, Devlet Bey de sineye çekmez. Bu fotoğraf karesinden muhalefete ekmek çıkmaz” dedi.