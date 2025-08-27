Mücahit Birinci: Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı...

BIST 11.530
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheliyle cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddialar üzerine yürütülen soruşturmada ifadesi alınan avukat Mücahit Birinci hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Birinci kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Birinci, İstanbul Adliyesi'ne gitti.

Birinci, Özel Suçlar Soruşturma Bürosunda alınan ifadesi sonrası yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Birinci hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Birinci karar sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Hani ne oldu?" diye soran Birinci şunları kaydetti:

"Ne yapılanı unuturum ne yapanı.."

Hani ne oldu? Olaylar vardı vs hakkımda ki suç isnadı şu bu... Görevi kötüye kullanma... Ne olmuş? Hapisteki adam daha çok hapse mi girmiş? Görev nerede kötüye kullanılmış?

Neyse; yargıya güvenimiz tamdır. Altını çiziyorum! Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı... Tüm eyyamcılar kendilerine düşen payı kanun ve hukukla alır.

Ama şunu unutmayın: Herkesin bir gün; Avukata Doktora Ve İmama ihtiyacı olur. Meseleğimizi yaparken kimseye sormadık sormayacağız. Gelişmeleri bildireceğim, meselenin takipçisiyim.

Bu açık komploda beni yalnız bırakmayan dostlarıma, her meslekten telefon ve mesajlarını esirgemeyen arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

