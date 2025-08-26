Dünyanın ilk yapay zekâlı hiper otomobili! 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,5 saniyede

YAPAY ZEKA VE 3D BASKI TEKNOLOJİSİYLE GELİŞTİRİLDİ

Turbio’nun en dikkat çekici yönlerinden biri, yapay zekâ destekli gelişmiş 3D baskı teknikleriyle üretilen karbon ve titanyum bileşenlerden oluşan şasi ve gövdesi. Bu üretim yöntemi, araca hem son derece hafif bir yapı hem de özgün bir tasarım kazandırıyor.