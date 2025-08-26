BIST 11.530
DOLAR 41,04
EURO 47,84
ALTIN 4.478,56
HABER /  DÜNYA

Ukrayna'da genç erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest hale geldi

Ukrayna'da genç erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest hale geldi

Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ülkesindeki 18-22 yaşlarındaki erkeklere getirilen yurt dışı çıkış yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Abone ol

Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklerin yurt dışına çıkışı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik kapsamında yasaklanmıştı.

Başbakanı Yuliya Sviridenko, Ukrayna sınırlarına ilişkin yapılan güncellemeye ilişkin detayları paylaştı.

YASAK KALDIRILDI

Söz konusu yaş grubundaki erkeklerin sınırı serbest bir şekilde geçebileceğini kaydeden Sviridenko, aynı kuralın çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunan Ukrayna vatandaşları için de geçerli olacağını belirtti.

Sviridenko, "Ukraynalıların ana vatanlarıyla güçlü bağlarını korumalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milyarlık arazi davasında skandal iddia: Devletin avukatı mahkemeye gitmedi
Milyarlık arazi davasında skandal iddia: Devletin avukatı mahkemeye gitmedi
Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Her telefonda bulunuyordu! O uygulama cihazları kopyalıyormuş
Her telefonda bulunuyordu! O uygulama cihazları kopyalıyormuş
Muhittin Böcek: Bana ev hapsini bile çok görüyorlar
Muhittin Böcek: Bana ev hapsini bile çok görüyorlar
Hastaya 'teşhirci' diyerek muayene etmeyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Hastaya 'teşhirci' diyerek muayene etmeyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Kılıçdaroğlu'ndan istifa yorumu: Bu iyi bir görüntü değil!
Kılıçdaroğlu'ndan istifa yorumu: Bu iyi bir görüntü değil!
Şamil Tayyar’dan İBB operasyonu yorumu: Bu fotoğraftan muhalefete ekmek çıkmaz
Şamil Tayyar’dan İBB operasyonu yorumu: Bu fotoğraftan muhalefete ekmek çıkmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK yöneticilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK yöneticilerini kabul etti
Mourinho Portekiz'de herkesin önünde Ali Koç'u hedef gösterdi
Mourinho Portekiz'de herkesin önünde Ali Koç'u hedef gösterdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memur ve memur emeklisi zammı açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memur ve memur emeklisi zammı açıklaması!
Little Caesars Türkiye CEO'su Banu Arıduru hayatını kaybetti
Little Caesars Türkiye CEO'su Banu Arıduru hayatını kaybetti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve yapılmayacaktır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve yapılmayacaktır