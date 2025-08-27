BIST 11.530
İstanbul'da 4 gündür kayıp olan Suriyeli çocuk bulundu

Anadolu Ajansı
Sultangazi'de 4 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 12 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

İstanbul Çocuk Şube ekipleri tarafından Mescidi Selam tramvay durağı yakınlarında yemek yerken bulunan Muhammed Hac Rabia, polis merkezine götürüldü.

Haber verilmesi üzerine Sultangazi Çocuk Büro'ya gelen aile, çocuğu teslim aldı. Rabia'nın 4 gündür o bölgede dolaştığı, banklarda uyuduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaybolan çocuğun dayısı Nur Rabia, çocuğun bulunmasında emeği geçen başta polis memurları olmak üzere herkese teşekkür etti.

