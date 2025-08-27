BIST 11.536
DOLAR 41,04
EURO 47,71
ALTIN 4.453,54
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de yeni deprem oldu! İkisi de 4.0'den büyük, ADAD'dan açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Balıkesir'de yeni deprem oldu! İkisi de 4.0'den büyük, ADAD'dan açıklama geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölge 10 Ağustos'ta 6.1 ile sallanmış ve büyük panik yaşanmıştı.

Abone ol

Balıkesir diken üstünde... Kentte 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'de yeni deprem oldu! İkisi de 4.0'den büyük, ADAD'dan açıklama geldi - Resim: 0

YENİ DEPREM OLDU

Sabah saatlerindeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.29'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Sındırgı ilçesindeki bir bina ile kırsal alanda 12'si metruk 15 yapı yıkıldı. Depremde bir kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Her telefonda bulunuyordu! Ücretsizdi o uygulama cihazları kopyalıyormuş
Her telefonda bulunuyordu! Ücretsizdi o uygulama cihazları kopyalıyormuş
Düğün sonrası feci olay! Gelin ve damat eve uğurlanırken yaşandı, yenge gözaltında
Düğün sonrası feci olay! Gelin ve damat eve uğurlanırken yaşandı, yenge gözaltında
Örgüt lideri Profesör olan çete ağızları açık bıraktı! Ünlü bir hastanede doktormuş
Örgüt lideri Profesör olan çete ağızları açık bıraktı! Ünlü bir hastanede doktormuş
Yolcu otobüsü devrildi! 25 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü devrildi! 25 kişi hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin başına dönüş bombası! Yakınlarına demiş ki...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin başına dönüş bombası! Yakınlarına demiş ki...
TEMU sınıfta kaldı! Türkiye'de satışa sunduğu ürünler öyle risk taşıyor ki...
TEMU sınıfta kaldı! Türkiye'de satışa sunduğu ürünler öyle risk taşıyor ki...
Halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2026 ve 2027 yılı için zam ne kadar oldu?
Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2026 ve 2027 yılı için zam ne kadar oldu?
İstanbul'da 4 gündür kayıp olan Suriyeli çocuk bulundu
İstanbul'da 4 gündür kayıp olan Suriyeli çocuk bulundu
Mücahit Birinci: Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı...
Mücahit Birinci: Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı...
Başlayan tartışma çok korkunç bitti! Bursa sokağa döküldü
Başlayan tartışma çok korkunç bitti! Bursa sokağa döküldü