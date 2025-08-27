Balıkesir'de yeni deprem oldu! İkisi de 4.0'den büyük, ADAD'dan açıklama geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölge 10 Ağustos'ta 6.1 ile sallanmış ve büyük panik yaşanmıştı.
Balıkesir diken üstünde... Kentte 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
YENİ DEPREM OLDU
Sabah saatlerindeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.29'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Sındırgı ilçesindeki bir bina ile kırsal alanda 12'si metruk 15 yapı yıkıldı. Depremde bir kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.