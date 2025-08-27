BIST 11.536
DOLAR 41,04
EURO 47,71
ALTIN 4.453,54
HABER /  GÜNCEL

TEMU sınıfta kaldı! Türkiye'de satışa sunduğu ürünler öyle risk taşıyor ki...

TEMU sınıfta kaldı! Türkiye'de satışa sunduğu ürünler öyle risk taşıyor ki...

Çinli e-ticaret alışverişi Temu'nun ürünleri için kanserojen madde alarmı verildi. Tüm dünyanın ucuza alışveriş yaptığı sitede ayakkabılar teste sokuldu ve yüzde 50 kanserojen madde tespit edildi. Türkiye'de ise temsilcilik açması bekleniyordu. Çıkan sonuçlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a sunuldu.

Abone ol

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Temu'dan örnek ürünler sipariş ederek laboratuvarda analiz yaptırdıklarını açıkladı. İçten, “İncelediğimiz ayakkabıların yüzde 50’sinde hem kanserojen kimyasallar hem de ağır metaller bulundu. Bu sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile paylaştık. Tüketici için ciddi riskleri vurguladık” dedi.

İçten ayrıca, Bakan Bolat'ın kısa süre içinde düzenleme yapılacağına dair mesaj verdiğini aktararak, "Tedbir çok yakında alınabilir" diye konuştu.

AYAKKABILARDA KANSOREJEN MADDE TESPİT EDİLDİ

İçten, Temu'dan gelen ürünlerin TAREKS benzeri güvenlik ve denetim sistemlerinden geçmediğine dikkat çekerek, "Türkiye’de her platform satış yapabilir, buna karşı değiliz. Ancak eşit şartlarda rekabet etmek istiyoruz. 2024 verilerine göre Temu üzerinden ülkeye 8 milyon çift ayakkabı girdi. Türkiye’nin toplam 72 milyon çiftlik ithalatında bu oran yüzde 10’u aşıyor. Bu durum, 200 orta ölçekli ayakkabı üreticisinin kapanmasına neden oldu" dedi.

Temu'nun yalnızca ayakkabı satışından Türkiye’ye yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettiği de açıklandı.

YABANCI E-TİCARET SİTELERİNİN TÜRKİYE'YE ETKİSİ

Yalnızca Temu değil, genel olarak yabancı e-ticaret sitelerinin Türkiye'deki ekonomik yükü de giderek artıyor. Geçen yıl bu platformların cirosu 43 milyar lira olarak kaydedildi. 2025’te ise bu rakamın 83 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) raporuna göre, yabancı menşeili siteler bu yıl Türkiye’de 500 milyar liralık katma değer kaybına sebep olabilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2026 ve 2027 yılı için zam ne kadar oldu?
Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2026 ve 2027 yılı için zam ne kadar oldu?
İstanbul'da 4 gündür kayıp olan Suriyeli çocuk bulundu
İstanbul'da 4 gündür kayıp olan Suriyeli çocuk bulundu
Mücahit Birinci: Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı...
Mücahit Birinci: Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı...
Başlayan tartışma çok korkunç bitti! Bursa sokağa döküldü
Başlayan tartışma çok korkunç bitti! Bursa sokağa döküldü
Kazakistan ekibi Kairat, tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde!
Kazakistan ekibi Kairat, tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde!
Bakan Fidan İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris ile görüştü
Bakan Fidan İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris ile görüştü
Ukrayna'da genç erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest hale geldi
Ukrayna'da genç erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest hale geldi
Milyarlık arazi davasında skandal iddia: Devletin avukatı mahkemeye gitmedi
Milyarlık arazi davasında skandal iddia: Devletin avukatı mahkemeye gitmedi
Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Şamil Tayyar’dan İBB operasyonu yorumu: Bu fotoğraftan muhalefete ekmek çıkmaz
Şamil Tayyar’dan İBB operasyonu yorumu: Bu fotoğraftan muhalefete ekmek çıkmaz