Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin başına dönüş bombası! Yakınlarına demiş ki...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan gelen kulisler bomba. Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına dönmeye niyetli. Yakınlarına'Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” demiş.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan tv100’e özel açıklama geldi. Yapılan açıklamada öne çıkan kısım istifa eden CHP'li vekiller ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyeti oldu. Yakınlarına dediklerine bakılırsa, onca tepkiye rağmen ve hakarete varan eleştirilere rağmen CHP'nin başına dönme niyetinde.

"İSTİFA GÖRÜNTÜLERİ İYİ DEĞİL"

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar şu ifadeleri paylaştı:

-Çerçioğlu’nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor. Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor.

PARTİNİN BAŞINA DÖNÜŞ

Kılıçdaroğlu kurultay davasını basından takip ediyor, dosya ile özel olarak ilgilenmiyor.

Kılıçdaroğlu kurultay davası iptal edilirse “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünde. Genel Merkez’den Kılıçdaroğlu’na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse “Özel’le görüşürüm” diyor.

Kılıçdaroğlu’nu en çok üzen şey partinin adliye koridorlarına düşmüş olması.