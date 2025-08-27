BIST 11.536
DOLAR 41,04
EURO 47,71
ALTIN 4.453,54
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin başına dönüş bombası! Yakınlarına demiş ki...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan gelen kulisler bomba. Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına dönmeye niyetli. Yakınlarına'Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” demiş.

Abone ol

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan tv100’e özel açıklama geldi. Yapılan açıklamada öne çıkan kısım istifa eden CHP'li vekiller ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyeti oldu. Yakınlarına dediklerine bakılırsa, onca tepkiye rağmen ve hakarete varan eleştirilere rağmen CHP'nin başına dönme niyetinde. 

"İSTİFA GÖRÜNTÜLERİ İYİ DEĞİL"

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar şu ifadeleri paylaştı:
-Çerçioğlu’nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor. Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor.

PARTİNİN BAŞINA DÖNÜŞ 

Kılıçdaroğlu kurultay davasını basından takip ediyor, dosya ile özel olarak ilgilenmiyor.

Kılıçdaroğlu kurultay davası iptal edilirse “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünde. Genel Merkez’den Kılıçdaroğlu’na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse “Özel’le görüşürüm” diyor.

Kılıçdaroğlu’nu en çok üzen şey partinin adliye koridorlarına düşmüş olması.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2 Bölgede sıcak bunaltırken kuzey ve batı için uyarı geldi! Rüzgar ve sağanağa dikkat
Foto Galeri 2 Bölgede sıcak bunaltırken kuzey ve batı için uyarı geldi! Rüzgar ve sağanağa dikkat Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TEMU sınıfta kaldı! Türkiye'de satışa sunduğu ürünler öyle risk taşıyor ki...
TEMU sınıfta kaldı! Türkiye'de satışa sunduğu ürünler öyle risk taşıyor ki...
Halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2026 ve 2027 yılı için zam ne kadar oldu?
Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2026 ve 2027 yılı için zam ne kadar oldu?
İstanbul'da 4 gündür kayıp olan Suriyeli çocuk bulundu
İstanbul'da 4 gündür kayıp olan Suriyeli çocuk bulundu
Mücahit Birinci: Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı...
Mücahit Birinci: Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı...
Başlayan tartışma çok korkunç bitti! Bursa sokağa döküldü
Başlayan tartışma çok korkunç bitti! Bursa sokağa döküldü
Kazakistan ekibi Kairat, tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde!
Kazakistan ekibi Kairat, tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde!
Bakan Fidan İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris ile görüştü
Bakan Fidan İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris ile görüştü
Ukrayna'da genç erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest hale geldi
Ukrayna'da genç erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest hale geldi
Milyarlık arazi davasında skandal iddia: Devletin avukatı mahkemeye gitmedi
Milyarlık arazi davasında skandal iddia: Devletin avukatı mahkemeye gitmedi
Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi