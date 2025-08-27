2 Bölgede sıcak bunaltırken kuzey ve batı için uyarı geldi! Rüzgar ve sağanağa dikkat
27 Ağustos hava durumu raporları yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Yapılan uyarıda "Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Hatay, Toroslar, Denizli çevrelerinde yağmur geçişleri görülecek. İşte 27 Ağustos Çarşamba bölge bölge hava durumu...
Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
