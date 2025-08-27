BIST 11.536
2 Bölgede sıcak bunaltırken kuzey ve batı için uyarı geldi! Rüzgar ve sağanağa dikkat

27 Ağustos hava durumu raporları yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak.

2 Bölgede sıcak bunaltırken kuzey ve batı için uyarı geldi! Rüzgar ve sağanağa dikkat - Resim: 1

Yapılan uyarıda "Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Hatay, Toroslar, Denizli çevrelerinde yağmur geçişleri görülecek. İşte 27 Ağustos Çarşamba bölge bölge hava durumu...

2 Bölgede sıcak bunaltırken kuzey ve batı için uyarı geldi! Rüzgar ve sağanağa dikkat - Resim: 2

Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2 Bölgede sıcak bunaltırken kuzey ve batı için uyarı geldi! Rüzgar ve sağanağa dikkat - Resim: 3
2 Bölgede sıcak bunaltırken kuzey ve batı için uyarı geldi! Rüzgar ve sağanağa dikkat - Resim: 4
