2 Bölgede sıcak bunaltırken kuzey ve batı için uyarı geldi! Rüzgar ve sağanağa dikkat

Yapılan uyarıda "Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Hatay, Toroslar, Denizli çevrelerinde yağmur geçişleri görülecek. İşte 27 Ağustos Çarşamba bölge bölge hava durumu...