Hastaya 'teşhirci' diyen doktor Hasan Hüseyin Uysal hakkında soruşturma başlatıldı

KONYA Meram Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda; görevli doktor Hasan Hüseyin Uysal, kıyafetinin "açık" olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmedi. Hasta kızı odasından kovan doktor, "teşhircisin' diyerek aşağıladı. Genç kız sinirden ağlarken, videoya alındığını fark eden doktor odayı terketti. Skandal olay sonrasında valilikten de açıklama geldi.

KONYA Meram Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Hasan Hüseyin Uysal, hastası olan genç kadına yaptıkları ile şoke etti. Daha önce de benzer vukuatları iddia edilen Hasan Hüseyin Uysal isimli doktor, muayene olmak isteyen ve annesiyle gelen genç kızı, giydiği crop tişört nedeniyle "Teşhircileri muayene etmiyorum" sözleriyle aşağıladı. 

Genç kız duydukları ile şoka girerken, "Siz bana çıplak, teşhirci diyemezsiniz" dedi.  Doktor genç kızı aşağılamaya devam etti ve "Evet, çıplaksınız" yanıtı verdi. 

Genç kızı aşağılayıp ağlattı
Ağlamaya başlayan genç kadın, doktorun sözlerine tepki gösterdi. Genç kızı muayene etmeyeceğini söyleyen doktor annesiyle birlikte onları odasından kovdu. Genç kız çıkmayınca da kendisi odayı terketti. 

Valilik: Soruşturma açıldı
Konya Valiliği de görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan paylaşımda; "Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği." yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı da devreye girdi

Sağlık Bakanlığı, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Örgüt lideri Profesör olan çete ağızları açık bıraktı! Ünlü bir hastanede doktormuş
2 Bölgede sıcak bunaltırken kuzey ve batı için uyarı geldi! Rüzgar ve sağanağa dikkat
Foto Galeri 2 Bölgede sıcak bunaltırken kuzey ve batı için uyarı geldi! Rüzgar ve sağanağa dikkat Galeriye Gözat
