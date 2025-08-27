Günde 14 ilaç alıyorum diyen Muhittin Böcek cezaevinden bu mektubu yolladı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp hapse atılan Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastalığından dert yandı. Günde 14 ilaç kullandığını belirten Muhittin Böcek, ihmal kurbanı olmak istemiyorum dedi. Muhittin Böcek, ben terörist değilim diyerek ev hapsinin bile kendisine çok görüldüğünü söyledi.

Abone ol

Tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalyalılara gönderdiği mesajda, yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekti. 'Hastayım' diyen Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

-"Sevgili hemşehrilerim, sağlığımla ilgili günde 14 ilaç kullanıyorum. Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum

-Ben 6 defa belediye başkanı seçilen tek kişiyim. Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Antalya'da 1. sırada hayırseveriyim. Antalya'mda yaşayan tüm vatandaşlarımın huzuru, mutluluğu için gece gündüz çalıştım. Ömrümün yarısını Antalya'ma hizmet için adadım.

-Ben terörist değilim, örgüt lideri hiç değilim.

-Bu yapılanlar bana değil beni seven, seçen, CHP'ye oy veren Antalya İttifakı'mızadır.