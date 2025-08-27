7 yaşındaki Meryem'in akıllara durgunluk veren ölümü!

Elazığ'da eşeğin sürüklemesi sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.Abone ol
Merkeze bağlı Yürekli köyünde yaşayan Meryem D'nin 4 gün önce yularından tutup götürmeye çalıştığı eşeğin bir anda koşmasıyla eli yulara sıkıştı.
Çocuk, eşeğin metrelerce sürüklemesi sonucu ağır yaralandı.
Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Meryem D. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Meryem D, müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.