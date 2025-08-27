BIST 11.536
Hatay'da kayıp olarak aranan kişiden haber var! Bakın cesedi nerede bulundu

Anadolu Ajansı
HATAY'da 68 yaşındaki Sadık Kahleoğulları evine dönmeyinci ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı aramalar sonucu Sadık Kahleoğulları'nın aracı hastane yakınında park halinde bulundu. Sadık Kahleoğulları'nın aracında öldüğü belirlendi.

Hatay'da polis ekipleri, dün kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 68 yaşındaki Sadık Kahleoğulları'nı  arama çalışması yürüttü.

HASTANE YAKININA PARK ETMİŞ
Kahleoğulları'na ait aracın Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yakınlarında park halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

ARACINDA ÖLMÜŞ
Aracı kontrol eden ekipler, 68 yaşındaki Sadık Kahleoğulları'nı hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sadık Kahleoğulları'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

MEĞER DOKTOR RANDEVUSU VARMIŞ
Sadık Kahleoğulları'nın, kayıp ihbarının yapıldığı gün, sağlık sorunları nedeniyle doktor kontrolü randevusunun olduğu öğrenildi.

Kahleoğulları'nın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Hatay Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

