BIST 11.536
DOLAR 41,04
EURO 47,71
ALTIN 4.453,54
HABER /  GÜNCEL

Sakarya'dan gelen haber! Denize girişler yasaklandı çünkü...

Sakarya'dan gelen haber! Denize girişler yasaklandı çünkü...

SAKARYA'dan yasak haberi geldi. Sakarya'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Abone ol

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde olumsuz hava koşulları ve akıntı etkili oluyor.

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları denize girmemeleri yönünde uyarıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
9 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden sapık tutuklandı
9 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden sapık tutuklandı
Trabzon'da kötü haber geldi! Kayıp çocuğun cesedi 200 metre açıkta bulundu
Trabzon'da kötü haber geldi! Kayıp çocuğun cesedi 200 metre açıkta bulundu
Benzinin litresi kaç lira oldu? Zamla Motorin fiyatlarının üstüne çıktı işte fiyatlar
Benzinin litresi kaç lira oldu? Zamla Motorin fiyatlarının üstüne çıktı işte fiyatlar
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi
Morgda annelerinin cenazesini bulamayınca şoke oldular meğer cenaze...
Morgda annelerinin cenazesini bulamayınca şoke oldular meğer cenaze...
Çok ünlü markaların sahipleri gözaltında! Bu pırlanta operasyonu bomba
Çok ünlü markaların sahipleri gözaltında! Bu pırlanta operasyonu bomba
Bakanlıkça Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında özel hesap açılacak
Bakanlıkça Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında özel hesap açılacak
Günde 14 ilaç alıyorum diyen Muhittin Böcek cezaevinden bu mektubu yolladı
Günde 14 ilaç alıyorum diyen Muhittin Böcek cezaevinden bu mektubu yolladı
Hastaya 'teşhirci' diyen doktor Hasan Hüseyin Uysal hakkında soruşturma başlatıldı
Hastaya 'teşhirci' diyen doktor Hasan Hüseyin Uysal hakkında soruşturma başlatıldı
Balıkesir'de yeni deprem oldu! İkisi de 4.0'den büyük, ADAD'dan açıklama geldi
Balıkesir'de yeni deprem oldu! İkisi de 4.0'den büyük, ADAD'dan açıklama geldi
Her telefonda bulunuyordu! Ücretsizdi o uygulama cihazları kopyalıyormuş
Her telefonda bulunuyordu! Ücretsizdi o uygulama cihazları kopyalıyormuş
Düğün sonrası feci olay! Gelin ve damat eve uğurlanırken yaşandı, yenge gözaltında
Düğün sonrası feci olay! Gelin ve damat eve uğurlanırken yaşandı, yenge gözaltında