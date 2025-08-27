Sakarya'dan gelen haber! Denize girişler yasaklandı çünkü...

SAKARYA'dan yasak haberi geldi. Sakarya'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde olumsuz hava koşulları ve akıntı etkili oluyor.

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları denize girmemeleri yönünde uyarıyor.